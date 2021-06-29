Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın Matera kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, İtalya'daki ikili temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile görüştü.

ANA GÜNDEM SURİYE VE LİBYA

Bakan Çavuşoğlu daha sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede, Suriye ve Libya konularının yanı sıra bölgesel konular görüşüldü.

ARJANTİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu'nun, Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile gerçekleştirdiği görüşmede ise ekonomik ve bölgesel konular ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü VİDEO

