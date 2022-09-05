Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile düzenlediği basın toplantısında, "Macron'un Türkiye ile ilgili ifadeleri son derece talihsiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Mevlüt Çavuşoğlu, burada gündemi değerlendirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir gezisinde Türkiye'nin Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Afrika'daki Fransız karşıtlığını Türkiye'de aramayın"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sayın Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız. Fransa’nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika’da tutmadı. Fransa geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır dedik. Biz net ifadeler kullanıyoruz. Afrika’da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunun nedeninin başka ülkelerde ya da Türkiye’de aranmaması gerekiyor. Türkiye, Afrika'da seviliyor çünkü onları eşit görüyoruz." dedi.

Macron'un açıklamaları

Macron, "Siyasal İslamcı aktivistler Fransa düşmanlığı yapıyor. Türkiye'de Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." diye konuşmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye hakkındaki açıklamaları talihsiz VİDEO





"Her konuda Fransa'yla hemfikir olmadığımız açıktır"

Türkiye ve Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarihi ilişkileri olan iki ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna gibi bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Her konuda Fransa'yla hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içinde olmayabiliriz ama bu, diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azalttığımızı da gördük" sözlerini kullandı.

"Birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha sağlıklıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır." diyerek, iki ülke Cumhurbaşkanları arasında son dönemde yaşanan yakın diyaloğun da memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, cumhurbaşkanları düzeyinde bir ziyaretin gerçekleşmesinde yarar gördüğüne işaret ederek, Colonna ile görüşmede bu ziyaretin planlamasıyla ilgili konuların da konuşulduğunu söyledi.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak mekanizmalar bulunduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Ziyaretten önce baktım epeydir bu istişareleri gerçekleştirmemişiz. Afrika ve diğer bölgesel konularda, Suriye konusunda istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu istişareleri de gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz"

Çavuşoğlu, Fransa'da yaşayan Türklerin Türkiye'yle bağlarını korurken Fransa toplumuna da en iyi şekilde uyum sağlamalarını arzu ettiklerini belirterek, Fransa'nın bunları kolaylaştırıcı ve teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın Türk toplumunu ilgilendiren konularda sağduyuyu elden bırakmayacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Maalesef Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Irkçılık ve her türlü fobyaya karşı, İslam düşmanlığı, antisemitizm veya Hristiyan düşmanlığı, aşırıcılıkla mücadeleyi birlikte sürdürmemizde fayda var." sözlerini kullandı.

Özellikle merkez siyasetçilerin menfi söylemlerinin geleceğe yönelik endişeleri arttırdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.