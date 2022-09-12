Ege'de tahriklerini sürdüren Yunanistan'a bir uyarı daha Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Yunan, kaşınmaya devam ediyor. Sonuçlarına katlanırsınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu”na katıldı.

Yunanistan'a gözdağı veren Bakan Çavuşoğlu, "Herkes aklını başına alsın." dedi.

"Yunan kaşınmaya devam ediyor"

2023'e girilirken, Türkiye'nin güçlü bir konumda olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Ege'de taciz ateşlerine devam eden Yunan'ı "Başkalarının maşası olmayın." diyerek uyardı.

"Biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken, Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor." diyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız, geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır."

Mevlüt Çavuşoğlu: Yunan kaşınmaya devam ediyor VİDEO

"Türkiye'nin dostuğu kadim, husumeti vahimdir"

Bakan Çavuşoğlu, "Yıllar süren savaşlardan yorgun düşmüş Türk ordusu, milleti ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla vermiştir. Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır'. 1 asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte budur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz, başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin. Çünkü Türkiye'nin dostuğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın." ifadelerini kullandı.