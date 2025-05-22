Haber Merkezi

Milli Güvenlik Kurulu, bugün toplanıyor.

Macaristan'dan dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek.

Toplantının ana gündem başlığı, "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan yeni süreç kapsamında yürütülen çalışmalar olacak.

PKK'NIN KENDİSİNİ FESHETMESİ MASADA

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

DĞER BAŞLIK SURİYE

Milli Güvenlik Kurulu'nda, "Suriye" başlığı da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

GAZZE'DE MASADA OLACAK

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı da MGK gündeminde.