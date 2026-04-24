MHP'de iki il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

SEMİH YALÇIN DUYURDU

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu ve Ardahan'ın ardından bugün de Gaziantep ve Bingöl'de il teşkilatları feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her iki kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

İKİ İL BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI

Yalçın, MHP Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç'ın Bingöl'de ise Emin Varan'ın atandığını duyurdu.

Gaziantep il başkanı olarak Mustafa Bozgeyik, Bingöl il başkanı olarak ise Osman Zeki Baran görev yapıyordu.

İSTANBUL İL YÖNETİMİ DE FESHEDİLMİŞTİ

Partinin İstanbul il yönetimi, geçen hafta alınan kararla feshedilmişti.

İl yönetimiyle birlikte 39 ilçe teşkilatı için de benzer bir karar alınmıştı .

Bu kararın ardından MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz atanmıştı.

Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Selim Sertel, "Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz." açıklamasını yapmıştı.

11 İL FESHEDİLDİ

Ardından ise Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu ve Ardahan il yönetimleri de feshedilmişti.

Antep ve Bingöl ile birlikte feshedilen il yönetimi sayısı 11'e yükseldi.

KARAR YÖNTER'İN İSTİFASI SONRASI ALINMIŞTI

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden önceki hafta istifa etmişti.

MHP yönetiminin İstanbul İl teşkilatını feshetme kararının, bu gelişmenin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik kariyeri için görevden ayrıldığını söylemişti .

MHP, 2014 yılında da benzer bir adım atarak İstanbul İl Teşkilatı'nın yönetimine son vermişti.