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Haber Merkezi

66 günlük istirahat dönemi sona eren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yeniden mesaisine başladı.

2 aylık aranın ardında geçtiğimiz günlerde yeniden görüntülenen Bahçeli, ilk karesini ise makamından paylaşmıştı.

Bahçeli'den yeni bir görüntü geldi...

MHP PAYLAŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Devlet Bahçeli'nin yeni bir videosunu sosyal medya platformu X üzerinden paylaşarak, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." notunu düştü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bahçeli'nin yürüdüğü anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Görüntülere "Türk dünyasının bilge lideri", "Allah başımızdan eksik etmesin bilge liderim var olsun", "Allah, seni başımızdan eksik etmesin. Devletimize zeval vermesin." şeklinde yorumlar yapıldı.

YENİDEN MESAİSİNE BAŞLADI

4 Nisan'da yeniden mesaisine başlayan Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ederek, buradan da Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçerek açılışını gerçekleştirmişti.

Operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra partililerle bir araya gelen Bahçeli, parti binasında da ofisine geçmeden önce balkondan partilileri selamlamıştı.

DEVLETBEY KONAĞI PROJESİNİ İNCELERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu kez 8 Nisan tarihinde Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi Devletbey Konağı projesini incelerken görüntülenmişti.







