MHP'den Nevruz mesajı: Devlet Bahçeli’nin sözleri paylaşıldı

21 Mart Nevruz Bayramı dolasıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bir videolu mesaj paylaştı.

Videoda bolca Türk bayrağına yer verilirken, diğer yandan ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de sözleri yer aldı.

Bahçeli'nin kardeşliğe vurgu yaptığı sözlerinin paylaşıldığı videoda, Türk geleneklerinin de yer aldığı görüldü.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri ise şu şekilde;

"TARİHİ BİR GÜNDÜR"

"Nevruz, büyük Türk coğrafyasında birliği dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür.

"KUCAKLAŞMA FIRSATIDIR"

Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Türk milletini ortak sevinç ve huzurda ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir.

"KARDEŞLİK DUYGULARIMIZIN ARTMASINI DİLİYORUM"

Coşkuyla karşıladığımız Nevruz'un barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı arttırmasını diliyor, Türk milletinin bayramını kutluyorum."