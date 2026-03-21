Victor Osimhen: Ameliyat olmam lazım

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın hücumdaki en etkili oyuncusu Victor Osimhen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

KOLUNDAN SAKATLANDI

Müsabakanın 8. dakikasında kendi yarı alanında Ibrahima Konate'nin müdahalesiyle sakatlanan Osimhen, bir süre yer kaldı.

Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında Liverpool kaptanı Virgin van Dijk ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Sağ kolundan sakatlanan Osimhen, sargı yapılmasının ardından oyuna devam etti.

Kolunu oynatamadığı görülen yıldız santrfor, bir süre kendisini denedi.

Mücadelenin 30. dakikası civarında Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'a değişiklik yapması için uyarıda bulundu.

Değişiklik için Noa Lang hazırlık yaparken Osimhen, Buruk'a bir süre daha sahada kalmak istediğini işaret etti.

Yıldız santrfor, devre arasında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

KOLU KIRILDI

Galatasaray Kulübü, Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu.

"İLHAMIM DROGBA'DAN"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da bir yayıncıya açıklamalarda bulundu.

Golcü isim, "Futbol açısından baktığında, herkes bilir ki ilhamımı Didier Drogba’dan alıyorum." dedi.

"DAHA KÖTÜLERİNİ YAŞADIM"

Kolundaki kırık hakkında Nijeryalı isim, şu ifadeleri kullandı:

Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey.

"MAKSİMUM 5-6 HAFTA"

Ameliyat olması gerektiğini söyleyen Osimhen, şöyle konuştu:

Ameliyat olmam lazım. Kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta.

"BU BİR KADER"

Galatasaray'a olan sevgisini dile getiren Osimhen, şöyle konuştu:

Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… Özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun. Açıkçası, daha önce yaşamadığım şeyleri orada yaşadım gerçek sevgi. Futbolda oyunculara her zaman bu sevgi gösterilmez ama o kulüpte, hem kulüp içinde hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan bunu hissettim. Ben kulübe ait olmaktan çok, kulüp bana ait gibi.

"KONATE BANA MESAJ ATTI"

Osimhen, kolunun kırılmasının ardından Liverpool oyuncularının kendisine mesaj attığını açıkladı ve şu sözleri sarf etti:

Sonra bana gelip ulaştılar. Bu şeyin ciddi olduğunu bilmiyormuş. (Konate) bana Instagram'dan mesaj attı. Bana zarar vermek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey. Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı.