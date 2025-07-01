MHP'nin kurumsal hesabından Leman'a karikatür tepkisi

Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin saldırı Türkiye'nin gündeminde.

Leman dergisinde yayınlanan ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatüre tepki gösterenler derginin önünde toplandı.

Gerilimin arttığı gecede siyasilerden de tepkiler art arda geldi.

"SÖZÜ SÖZÜMÜZDÜR"

Bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurumsal X hesabından geldi.

Partinin hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Peygamber Efendimizin yolu yolumuzdur, sözü sözümüzdür" ifadeleri paylaşıldı.

Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve karikatürün sahibi Doğan Pehlivan gözaltına alındı.

MÜDÜR DE YAKALANDI

İmtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in yurt dışında olduğu belirlenirken, müessese müdürü Ali Yavuz da sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı.