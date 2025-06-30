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Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü çizen Doğan Pehlevan gözaltına alındı

Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü çizen Doğan Pehlevan isimli şahıs, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTI

Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizen Leman dergisi çalışanı Doğan Pehlevan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Şahsın gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum, bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, derginin grafikeri C.O. ve yazı işleri müdürü Z.A.'nın da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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