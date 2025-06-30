Leman dergisi binası önünde gerginlik

Leman dergisinin son sayısında yayımlanan bir karikatür, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerdiği gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki topladı. Artan tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.

KARİKATÜRİST VE 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aralarında karikatürist, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DERGİNİN BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE

Leman dergisi binası önünde toplanan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir kadın "Müslümanlar Filistin'e" diye seslenince, karşı gruptan "Sen de kerhaneye git" yanıtı geldi.

Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.