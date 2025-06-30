Leman dergisi kendisini savundu: Peygamber efendimizin tasviri yoktur

Leman dergisinin son sayısında yayımlanan karikatür, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlığı nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı dergi hakkında soruşturma başlattı.

KARİKATÜRİST DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eser sahibi, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden bu kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

DERGİ TOPLATILIYOR

Derginin ilgili sayısına toplatma kararı uygulanırken, sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

DERGİ KENDİSİNİ SAVUNDU: "BU LEKEYİ KABUL ETMİYORUZ"

Leman dergisi, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini savunurken, şu ifadelere yer verildi:

Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu (hepsi peygamber efendimizin ismini yaşatmak için müslümanlar tarafından konulur.) ismidir. Şu anda Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var.



Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım.

"HASSASİYETİ BİLİYORUZ, BİZİ DOĞRU ANLAYIN"

Sizin tanıdığınız kaç Mehmet, Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri provakatif olanları kınıyoruz. Protesto eden iyi niyetli kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz. Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri provakatif olanları kınıyoruz. Protesto eden kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz.

"VİCDANIMIZI VE İNANCIMIZI SORGULAMA HAKKINIZ YOK"

5 adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlerce Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz.Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz. Ülkemizin hassas günler geçirdiği bu dönemde adalet bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz.

"HAZRETİ MUHAMMED'E HİÇBİR REFERANS YOKTUR"