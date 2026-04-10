Motorin ve benzine zam geliyor: Pompaya yansıyacak

Enerji fiyatlarında baskı sürüyor...

ABD ve İran savaşı nedeniyle dünyanın petrol ihtiyacının yüzde 30'a yakını karşılayan ve rafinesi kolay, kaliteli petrolün merkezi olan Basra Körfezi'nde kriz sürüyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrolü altında tutuyor ve ateşkese rağmen gemi geçişlerine izin vermiyor.

AKARYAKITA DEV İNDİRİM GELDİ

Ateşkes kararıyla petrol fiyatları yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Bu düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

Motorine litre başına 12,94 lira, benzine ise 1,09 oranında indirim yapıldı.

YENİ ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin artması nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni zam kararı alındı.

Buna göre, motorine litre başına 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam yapılacak.

NE KADAR OLACAK?

Yapılacak zamla birlikte benzin İstanbul'da 62,62 lira, Ankara'da 63,59 lira, İzmir'de 63,87 lira, doğu illerinde 65,22 liradan satılacak.

Motorin İstanbul'da 76,55 lira, Ankara'da 77,68 lira, İzmir'de 77,96 lira, doğu illerinde 79,41 liradan satışa sunulacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 62.18 TL

Motorin: 72.43 TL

LPG: 34.99 TL

ANKARA

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 73.56 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR

Benzin: 63.43 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.