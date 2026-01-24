Milletvekillerinin İmralı ziyaretinin tutanakları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

24 Kasım 2025'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç'ın yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde yer alan 16 sayfalık tutanaklarda Suriye'deki duruma ilişkin mesajlar dikkat çekti.

Tutanaklara göre teröristbaşı Abdullah Öcalan, Suriye için ne İsrail'in önerdiği İbrahim Anlaşması ne de İran'ın önerdiği Şii projesinin uygun olduğunu, bunun yerine demokratik entegrasyonun önemli olduğunu söyledi.

MAZLUM ABDİ'NİN KENDİSİNE EN YAKIN KİŞİLERDEN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Öcalan, terör örgütü YPG/SDG'nin komutanı Mazlum Abdi'nin kendisine en yakın kişilerden biri olduğunu ifade etti.

"Suriye'de üniter devlete bir şey demediğini ancak yerel demokrasisiz ve sivil toplumsuz asla olmaması gerektiğini söyledi" ifadelerinin de yer aldığı tutanaklarda Öcalan'ın 'Türkiye merkezli entegrasyona Suriye, Irak ve birlikte çalışmaları halinde İran'ın da mecburen dahil olacağını' anlattığı bildirildi.

"İSRAİL'E KÜRT DEVLETÇİLİĞİ GEREKİYOR"

Öcalan'ın, "İsrail'e Kürt devletçiliği gerekiyor, başka türlü ayakta kalamayacak ve hegemonya kuramayacak" sözleri tutanaklarda yer aldı.

Görüşmede 'umut ilkesi' de konuşuldu.

Öcalan'ın 'umut ilkesi' önerisinin düşünülmesi gerektiğini, bu şekilde genel aftan kurtulunmuş olacağını, 'Türkiye için genel affın uygun olmadığı' sözleri de tutanaklarda yer buldu.