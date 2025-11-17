Milli Savunma Bakanı Güler'den karakutu açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin yüreği, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimize yandı.

Uçağın karakutusu bulunduktan sonra incelenmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını değerlendirdi.

"KARAKUTU ÇÖZÜMÜ İÇİN EN AZ 2 AY GEREKİYOR"

Güler, 20 askerin şehit olduğu Gürcistan’daki uçak kazasına dair yürütülen incelemelere değinerek, Türkiye’ye getirilen kara kutuların çözüm sürecinin zaman alacağını belirtti.

Kara kutuların analizinin teknik bir süreç olduğunu vurgulayan Bakan Güler, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer” ifadelerini kullandı.

"C-130 GÜVENLİ BİR UÇAK"

Kara kutunun TUSAŞ tarafından analiz edildiğini söyleyen Bakan Güler, C-130 uçaklarının uzun yıllardır güvenle kullanıldığına dikkat çekerek, “1957’den beri kullanıyoruz; 1999 yılında yalnızca bir kez motor yangını yaşandı. Ancak uçağın o olayda sağ salim iniş yaptı. Güvenli bir uçak” dedi.

İLK BULGULAR: KUYRUK KOPUYOR, GÖVDE ÜÇE AYRILIYOR

Kazanın teknik seyrine ilişkin ön değerlendirmeleri paylaşan Güler, “Ön bulgulara göre ilk olarak kuyruk kopuyor, ardından uçak üçe bölünüyor” şeklinde konuştu.