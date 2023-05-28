Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyunu Kayseri'de kullandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Kayseri Lisesi'nde kullandı.

AA

Türkiye seçim heyecanını yaşıyor...

Milyonlarca seçmen demokrasiye sahip çıkma adına sandıklara koştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyunu kullanmak için mezunu olduğu "Taş Mektep" olarak bilinen Kayseri Lisesi'ne geldi.

Zarfı sandığa attı

1097 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akar, mührü teslim etmesinin ardından oy zarfını sandığa attı.

"Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için, istikrar için neler yaptıklarını ve yapacaklarını Kayseri'de uzunca süre paylaştıklarını hatırlattı. Seçmenlerin herkesi dinlediğini ifade eden Akar, şunları söyledi: