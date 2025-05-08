İHA

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğramış ve bıçaklanarak öldürülmüştü.

15 yaşında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesi ailenin avukatı Rezan Epözdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAKSİMUM 24 YIL HAPİS CEZASI OLACAK"

Epözdemir, sözlerine doğum raporu olmayan şüphelinin kemik yaşı tespit sonucunun geldiğini belirterek şüphelilerin 15 ve 16 yaşında olduklarını hatırlatarak devam etti:

Bizim hukuk sistemimize göre 18 yıldan 24 yıla kadar bir yargılama söz konusu. Hiçbir indirim uygulanmazsa haksız tahrik, takdir indirimi uygulanmazsa, faillerin alabileceği maksimum ceza 24 yıl hapis olacak. Bizim açımızdan da temel amaç ve hedef bu olacak. Fakat yine klasik çocukların ve kadınların katledildiği yargılamalarda karşılaştığımız klasik haksız tahrik savunması var; ezberlenmiş, kurgulanmış cezayı minimize etmeye yönelik.

"HAKARET ETTİ O YÜZDEN ÖLDÜRDÜM"

Dosyada hiçbir yerde geçmemiş olmasına rağmen, faillerin avukat huzurunda verdikleri kolluk ve savcılık ifadelerinde geçmemesine rağmen birden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğinde 'Bana ve aileme hakaret etti o yüzden öldürdüm' diyen, haksız tahrikten yararlanmaya çalışan, kendince ifade verebilen bir fal prototipiyle karşı karşıyayız.

"TAMAMEN PLANLI PROGRAMLI ORGANİZE"

Epözdemir, cinayet sebebinin öncesinde parkta yaşanan bir hadise olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Şu ana kadar yargılamada gelinen aşamada pazar yerinde meydana gelen sebepsiz bir olay olarak algılanıyordu. Bizse bunun hayatın olağan akışına mantık ve fizik kurallarına aykırı olduğunu söylüyorduk. Şunu tespit ettik, olay öncesinde bu canilerin Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarını aynı gün bir parkta tehdit etmesiyle başlıyor. Sonrasında pazar yerine iniliyor ilk görüşme tesadüf değil tamamen planlı programlı organize senkronize.

"21.11'DE PAZARDAN BIÇAK ALINIYOR"

Birlikte geliyorlar her aşamada birlikteler, ilk iki görüşmede birlikteler. Faillerden biri Ahmet'in yerini gösteriyor. Diğer fail, 3 faile birden talimat veriyor. Pazardaki ilk temastan önce 20.11'de pazardan bıçak alınıyor tezgahtan. Tutuklu olan fail de perdeliyor diğer bıçağı alırken. Bunun üzerine biz savcılık şikayeti yaptık. Akabinde hemen soruşturma başlatıldı. HTS baz, sinyal ve kamera kayıtlarına bakıldı. Keşif talebimiz ilginç bir şekilde reddedildi.

"CİNAYET MAHALLİNDEKİ ESNAFLA KONUŞTUK"

Biz cinayet mahalline gittik, oradaki esnafla konuştuk; bıçağın nerede atıldığı, nereden alındığı, Ahmet'in nerede katledildiğine ilişkin. 1 Mayıs'taki şikayetimiz sonrasında dün itibariyle 2 fail biri 14 yaşında, bir 17 yaşında ' Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandılar. An itibariyle bu dosyadaki fail sayısı 4'tür. Dördü de tutukludur, soruşturması aşaması diğer failler açısından devam etmektedir.

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