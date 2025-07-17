Minguzzi cinayeti davasında karar: Duruşma 2 Ekim'e ertelendi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili dava sürüyor.

Türkiye'nin konuştuğu davanın 4. duruşması bugün görüldü.

Davaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Bugünkü duruşmada dinlenmesi beklenen 7 tanığın duruşmaya gelmediği öğrenildi.

Bu tanıkların bir sonraki duruşmada zorla getirilmelerine karar verildi.

18 yaşından küçük iki sanığın tutukluluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 2 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.

İKİ SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Salonda taraf avukatları hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

9 ŞUBAT'TA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETMİŞTİ

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.