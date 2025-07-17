Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.

TANIKLAR DİNLENECEK

Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan Minguzzi Ailesi'ne destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi.

ADLİYEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ GELDİ

Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı.

Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi, destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.