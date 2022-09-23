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    MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi

    MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi

    PKK/KCK'lı Çiçek ve Yıldırım, sınır hattındaki operasyonla yakayı ele verdi. Nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu.
    • 23.09.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:58
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    MİT, teröristlere yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı.

    Özellikle sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren kurum, bu kez sınır hattında harekete geçti.

    Sınır hattında yakalandılar

    Bu kapsamda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım yakalandı.

    MİT, terörist Çiçek ve Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi.

    Kırmızı bültenle aranıyorlardı

    İHA'nın aktardığına göre, “Lehenk” kod adlı Atilla Çiçek ile “Alişer” kod adlı Hüseyin Yıldırım, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

    Teröristlerle ilgili ortaya çıkan bilgiler

    Tunceli’de 25 Eylül 2012 tarihinde 6’sı asker, biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı’nın Doğubeyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan terörist Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, terörist Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

    Teknik ve fiziki takip

    İki terörist, başlatılan teknik ve fiziki takip sonrasında MİT tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

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