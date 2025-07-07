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MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın Bağdat'a gidecek

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silahları bırakması gündemdeyken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sürecin koordinasyonu için yarın Bağdat'a gideceği öğrenildi.

İHA İHA
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MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın Bağdat'a gidecek

Türkiye, önemli bir haftaya tanıklık ediyor...

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir dönemece giriliyor.

Dün DEM Parti heyeti, İmralı’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyet bugün de Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Süreçte başka önemli temaslar, gelişmeler de bekleniyor. 

Bunlardan birisi de silah bırakma süreci olacak. 

İBRAHİM KALIN BAĞDAT'A GİDİYOR

MİT Başkanı İbrahim Kalın, silah bırakma sürecinin koordinesi için Türkiye ve Irak arasında adeta mekik dokuyor.

Kalın'ın yarın sürecin koordinasyonu amacıyla Bağdat'a gideceği öğrenildi.

KOMİSYON KURULACAK

Kalın, çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edecek.

Görüşmenin odağında Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu olacak.

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