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- MİT, PKK'lı Sabah Oğur'u Suriye'de etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'lı Sabah Oğur'u Suriye'de etkisiz hale getirdi
Terörist Oğur için Halep kentinde nokta atışı operasyon düzenlendi.
- 28.09.2022 - 09:48
- Güncelleme : 28.09.2022 - 10:08
Türkiye, sınır ötesi operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.
Kırmızı kategoride aranan ve orman yangınlarından sorumlu olan bir terörist hedef alındı.
MİT'ten Halep'te operasyon
MİT'in imza attığı operasyon, Suriye'nin Halep kentinde düzenlendi. AA'nın haberine göre, operasyon kapsamında PKK/KCK'lı Sabah Oğur etkisiz hale getirildi.
Orman yangınlarının arkasında terör örgütü var
Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınlarında terör örgütü PKK'nın rol oynadığı ortaya çıkmış, yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edilmişti.