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    MİT, PKK'lı Sabah Oğur'u Suriye'de etkisiz hale getirdi

    MİT, PKK'lı Sabah Oğur'u Suriye'de etkisiz hale getirdi

    Terörist Oğur için Halep kentinde nokta atışı operasyon düzenlendi.
    • 28.09.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 10:08
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    Türkiye, sınır ötesi operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

    Kırmızı kategoride aranan ve orman yangınlarından sorumlu olan bir terörist hedef alındı.

    MİT'ten Halep'te operasyon

    MİT'in imza attığı operasyon, Suriye'nin Halep kentinde düzenlendi. AA'nın haberine göre, operasyon kapsamında PKK/KCK'lı Sabah Oğur etkisiz hale getirildi.

    Orman yangınlarının arkasında terör örgütü var

    Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınlarında terör örgütü PKK'nın rol oynadığı ortaya çıkmış, yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edilmişti.

    MİT, PKK lı Sabah Oğur u Suriye de etkisiz hale getirdi #1

    MİT, PKK lı Sabah Oğur u Suriye de etkisiz hale getirdi #2

    MİT, PKK lı Sabah Oğur u Suriye de etkisiz hale getirdi #3


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