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    MİT'ten Gara'ya operasyon: 2 terörist öldürüldü

    MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 02.12.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:13
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    MİT'ten Gara'ya operasyon: 2 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) Kuzey Irak'a operasyon...

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyon 29 Kasım'da Gara bölgesinde gerçekleşti.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Başarılı operasyon kapsamında ise terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT ten Gara ya operasyon: 2 terörist öldürüldü #1

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