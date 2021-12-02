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- MİT'ten Gara'ya operasyon: 2 terörist öldürüldü
MİT'ten Gara'ya operasyon: 2 terörist öldürüldü
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 02.12.2021 - 09:44
- Güncelleme : 02.12.2021 - 10:13
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) Kuzey Irak'a operasyon...
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyon 29 Kasım'da Gara bölgesinde gerçekleşti.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Başarılı operasyon kapsamında ise terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.