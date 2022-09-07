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    Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor

    Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor

    2 gün art arda gelen zamların ardından, motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,14 TL indirim yapılacağı öğrenildi.
    • 07.09.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 08:54
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    Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor…

    Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor…

    2 gün art arda gelen zamların ardından, motorin için indirim haberi geldi.

    LPG'de indirim yok

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 1,14 lira indirim yapılacağı öğrenildi. LPG’de ise durum aynı değil. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediği öğrenildi.

    Motorin, 25 TL altına düştü

    Gelen indirim ile birlikte gece yarısından itibaren 3 büyükşehirde motorin, 25 liranın altında olacak. Ortalama olarak İstanbul’da 24,87 TL, Ankara’da 24,96 TL, İzmir’de ise 24,97 TL’den satışa sunulacak.

    Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor #1

    3 büyükşehirde geçerli olan güncel fiyatlar ise şöyle:

    Güncel benzin fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL

    İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL

    Ankara: 19,34 TL

    İzmir: 19,34 TL

    Güncel motorin fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası: 26,01 TL

    İstanbul Anadolu Yakası: 25,99 TL

    Ankara: 26,10 TL

    İzmir: 26,11 TL

    Güncel LPG fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası: 11,07 TL

    İstanbul Anadolu Yakası: 10,62 TL

    Ankara: 10,94 TL

    İzmir:10,70 TL


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