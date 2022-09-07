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- Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor
Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor
- 07.09.2022 - 08:52
- Güncelleme : 07.09.2022 - 08:54
Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor…
Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor…
2 gün art arda gelen zamların ardından, motorin için indirim haberi geldi.
LPG'de indirim yok
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 1,14 lira indirim yapılacağı öğrenildi. LPG’de ise durum aynı değil. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediği öğrenildi.
Motorin, 25 TL altına düştü
Gelen indirim ile birlikte gece yarısından itibaren 3 büyükşehirde motorin, 25 liranın altında olacak. Ortalama olarak İstanbul’da 24,87 TL, Ankara’da 24,96 TL, İzmir’de ise 24,97 TL’den satışa sunulacak.
3 büyükşehirde geçerli olan güncel fiyatlar ise şöyle:
Güncel benzin fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL
Ankara: 19,34 TL
İzmir: 19,34 TL
Güncel motorin fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası: 26,01 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 25,99 TL
Ankara: 26,10 TL
İzmir: 26,11 TL
Güncel LPG fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası: 11,07 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 10,62 TL
Ankara: 10,94 TL
İzmir:10,70 TL