Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor

2 gün art arda gelen zamların ardından, motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,14 TL indirim yapılacağı öğrenildi.

Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor…

Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor…

2 gün art arda gelen zamların ardından, motorin için indirim haberi geldi.

LPG'de indirim yok

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 1,14 lira indirim yapılacağı öğrenildi. LPG’de ise durum aynı değil. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediği öğrenildi.

Motorin, 25 TL altına düştü

Gelen indirim ile birlikte gece yarısından itibaren 3 büyükşehirde motorin, 25 liranın altında olacak. Ortalama olarak İstanbul’da 24,87 TL, Ankara’da 24,96 TL, İzmir’de ise 24,97 TL’den satışa sunulacak.

3 büyükşehirde geçerli olan güncel fiyatlar ise şöyle:

Güncel benzin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL

Ankara: 19,34 TL

İzmir: 19,34 TL

Güncel motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: 26,01 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 25,99 TL

Ankara: 26,10 TL

İzmir: 26,11 TL

Güncel LPG fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: 11,07 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 10,62 TL

Ankara: 10,94 TL

İzmir:10,70 TL