Motorine zam geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılması bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor.

Zam, cuma gününden itibaren geçerli olacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİNİN LİTRESİ

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.

DEPOLAR NE KADARA DOLACAK

Ortalama bir otomobilin deposu 50 litre motorin alıyor. İstanbul'da depolar 2 bin 865 liraya dolacak.

TİCARİ ARAÇLARI ETKİLİYOR

Ticari araçların yakıt depoları 500 litreyle 800 litre arasında değişiyor. 800 litrelik depoya sahip ticari araçların depoları 46 bin liraya dolacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.