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- MSB, 10 Kasım’a özel video klip yayınladı
MSB, 10 Kasım’a özel video klip yayınladı
- İHA
- 10.11.2021 - 11:53
- Güncelleme : 10.11.2021 - 12:16
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal etmesinin üzerinden 83 yıl geçti...
Vefatının 83’üncü yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle anıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Önder’in ölüm yıl dönüme özel bir video klip hazırladı.
CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER YER ALDI
Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze töreninden ve Anıtkabir’den görüntüler yer aldı.
MSB, 10 Kasım’a özel video klip yayınladı VİDEO
“DAİMA KALBİMİZDESİN”
Bakanlık video klibi, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Daima kalbimizdesin." ifadeleri ile paylaştı.