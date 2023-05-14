14 Mayıs'ta iki ayrı gün yaşanıyor...
Bir yanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi yaşanırken, bir yanda ise Anneler Günü kutlanıyor.
Bugün ise ne şehit anneleri ne de Mehmetçik anneleri unutulmuyor.
Milli Savunma Bakanlığı da Anneler Günü münasebetiyle paylaşımda bulundu.
Bir asker annesinin, oğlunu paraşüt eğitimindeyken beklediği anlara yer verilen paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
"Oğlu iniş yapar yapmaz ona sarılmak için koşuyor"
Duygusal anların yer aldığı video için MSB, şu notu düştü:
Anne yüreği, anne duası…
Asker olan evladının paraşüt eğitimini dualarla takip eden annemiz, oğlu iniş yapar yapmaz ona sarılmak için koşuyor.
Bu vesileyle şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere dua ve destekleriyle Mehmetçiğimize en büyük desteği sağlayan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.