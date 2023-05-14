MSB, annenin paraşütçü asker oğluna sarıldığı anları paylaştı Anneler Günü için paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, asker annesinin, oğlunun paraşüt eğitimini dualarla takip ettiği ve iniş yapar yapmaz sarıldığı anlara yer verdi.

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14 Mayıs'ta iki ayrı gün yaşanıyor...

Bir yanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi yaşanırken, bir yanda ise Anneler Günü kutlanıyor.

Bugün ise ne şehit anneleri ne de Mehmetçik anneleri unutulmuyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Anneler Günü münasebetiyle paylaşımda bulundu.

Bir asker annesinin, oğlunu paraşüt eğitimindeyken beklediği anlara yer verilen paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"Oğlu iniş yapar yapmaz ona sarılmak için koşuyor"

Duygusal anların yer aldığı video için MSB, şu notu düştü: