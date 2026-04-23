MSB duyurdu: Dağlık alanda yaralanan vatandaş helikopterle Erzurum'a getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde dağlık arazide yaralanan bir kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tedavi için Erzurum'a ulaştırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu...
Vatandaşın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.
"VATANDAŞIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Artvin’in Yusufeli ilçesindeki dağlık arazide yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle zorlu araziden alınarak tedavi için derhal Erzurum’a ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."
