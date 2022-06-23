MSB: Fetullah Gülen’in yeğeni Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ'cüden birinin, terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu açıkladı.

Kahraman Mehmetçik doğu ve güney sınırlarında olduğu kadar batı sınırlarında da kuş uçurtmuyor.

Türk adaletinden kaçmaya çalışan teröristlerin ilk adresi Yunanistan sınırında da denetimler her zaman olduğu gibi ciddiyetle sürüyor.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalar sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Sümeyye Gülen kaçarken sınırda yakalandı

İncelemeler sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ üyesi olduğu, birinin ise terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." denildi.