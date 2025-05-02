MSB günün karesini Kıbrıs'tan paylaştı

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Teknofest heyecanı, bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanıyor.

Dün başlayan Teknofest'e ilgi de bir hayli yoğun...

Teknofest devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından, dikkat çeken bir açıklama geldi.

"UNUTANA..."

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden günün karesi paylaşıldı.

Paylaşılan karede, mesaj çok net bir şekilde verildi.

"Unutana hatırlatırız" mesajının paylaşıldığı karede, Türk ve KKTC bayrakları yer aldı.

"KKTC'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından GKRY’deki üslerin ABD tarafından kiralanacağına dair iddialara yönelik yapılan açıklamada, "KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz." denilmişti.

GKRY’deki üslerin ABD tarafından kiralanacağına dair iddialara değinen kaynaklar, “Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Yabancı devletlerin Ada’da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişime karşı, KKTC’nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.