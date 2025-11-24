MSB: Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazındaki inceleme tamamlandı

- Türkiye'den Azerbaycan'a gitmekte olan TSK'ya ait C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü, 20 asker şehit oldu.
- Kaza sonrası yapılan incelemelerde, kuyruğun kopması nedeniyle kontrol kaybı yaşandığı tespit edildi ve soruşturma sürüyor.
- Milli Savunma Bakanlığı, enkaz incelemelerinin tamamlandığını ve ekibin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
Uçağın düşmesi sonucu 20 asker şehit düştü.
KAZANIN BAŞLAMA NEDENİ BELİRLENDİ
Türkiye şehitlerin haberleriyle yasa boğulurken, olay yeri incelemeleri yapıldı.
İncelemeler neticesinde kazanın, uçağın kuyruğunun kopmasıyla başladığı ve bu olayın uçağı kontrol edilemez hale getirdiği belirtildi.
KARAKUTUNUN İNCELEMESİ 2 AY KADAR SÜRECEK
Soruşturma devam ederken, karakutunun incelenmesinin iki ay sürebileceği ifade edildi.
Uçağın kuyruğunun kopmasının ardından pilotların kontrol sağlamaya çalıştığı ancak bu durumun mümkün olmadığı tespit edildi.
"UÇAĞIN ENKAZINDAKİ İNCELEMELER TAMAMLANDI"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise araştırmalara ilişkin son detayları paylaştı.
MSB açıklamasında enkazdaki çalışmalarını tamamlayan ekibin Türkiye'ye döndüğünü belirtti.
Enkaz parçalarının da intikalinin sürdüğü aktarılan açıklamada şu sözler kullanıldı:
11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür.
Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir.