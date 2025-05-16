MSB: Güvenlik korucularımız terörle mücadelenin gerçek kahramanlarıdır

Haber Merkezi

Türkiye'de terörsüz yeni bir dönemin kapıları aralandı.

PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından da yeni dönemin inşası sürüyor.

Oldukça kritik bir eşik aşılırken ve yeni süreç devam ederken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

"ELİNDEKİ SİLAHI AL, SOPAYI VER, KÖYDE HAYVAN BAKSIN"

Bakırhan, bölgede çatışma ortamının sona erdiğini ileri sürerek korucuların geleceğine dair çarpıcı bir öneri dile getirdi.

“Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın. Bu çok daha onurlu bir iştir.” ifadelerini kullanan Bakırhan, korucuların hayvancılık gibi üretim odaklı alanlara yönlendirilmesini önerdi.

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Tepki çeken bu sözlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TERÖRLE MÜCADELEDE GERÇEK KAHRAMANLARDIR"

Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

"GÜVENLİK KORUCULARIMIZI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR...."