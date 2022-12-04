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SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ün nefes kesen görüntülerini paylaştı.
- 04.12.2022 - 17:50
- Güncelleme : 04.12.2022 - 21:46
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
KKTC'de SOLOTÜRK'ün rüzgarı eserken gösteri nefes kesti.
"Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a"
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a" ifadesi kullanıldı.
Videoda, SOLOTÜRK'ün Girne, Akdeniz ve Beşparmak Dağları semalarında yaptığı uçuştan kokpit görüntüleri yer aldı.
SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı