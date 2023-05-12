Milli Savunma Bakanlığı: TSK'nın seçimle ilişkilendirilmesi saygısızlıktır Milli Savunma Bakanlığı'ndan çeşitli mecralarda yayılan iddialara yönelik, "Manipülatif ve Gerçek Dışı Haber ve Yorumlarla İlgili Açıklama' başlığı açıklama geldi. MSB, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması en hafif tabiriyle emeğe saygısızlıktır." ifadeleriyle yanıt verdi.

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Seçime saatler kala sosyal medya mecralarında asılsız iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Konuya ilişkin ise Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, sert ifadeler kullanıldı.

MSB'den açıklama

“Manipülatif ve Gerçek Dışı Haber ve Yorumlarla İlgili Açıklama” başlığıyla yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakâr personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır.

Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.