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    MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 terörist yakalandı

    Bakanlık, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubunun yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 11:35
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    MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 terörist yakalandı

    Sınır birlikleri, yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalışanlara göz açtırmıyor.

    Son olarak, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 şahıs daha hudut birlikleri tarafından yakalandı.

    TÜRKİYE'DEN KAÇMAYA ÇALIŞAN PKK'LI YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.

    MSB: Yunanistan a kaçmaya çalışan 1 terörist yakalandı #1

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