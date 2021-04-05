MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 terörist yakalandı

Bakanlık, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubunun yakalandığını duyurdu.

Sınır birlikleri, yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalışanlara göz açtırmıyor.

Son olarak, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 şahıs daha hudut birlikleri tarafından yakalandı.

TÜRKİYE'DEN KAÇMAYA ÇALIŞAN PKK'LI YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.