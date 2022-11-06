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    MSB'den 'Her Dağın Zirvesi Mehmetçik' paylaşımı

    Bakanlık, Türk askerinin operasyon bölgesine intikal anlarına yer verdi.
    • 06.11.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 12:15
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    MSB'den 'Her Dağın Zirvesi Mehmetçik' paylaşımı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in operasyona gidiş görüntülerini paylaştı.

    "Ben Türk askeriyim, her zaman her yerdeyim"

    Paylaşımda, "Ben Türk askeriyim, her zaman her yerdeyim" notu ve "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" etiketi yer aldı.

    Görüntülerde bir asker, silah arkadaşlarına, "Kahraman komandolar, kahraman silah arkadaşlarım; bugün oldukça önemli bir operasyona katılacağız. Operasyon bölgesinde silah arkadaşlarımız bizleri beklemekte.

    MSB'den 'Her Dağın Zirvesi Mehmetçik' paylaşımı ViDEO

    "Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecek"

    Analarımızın ve Türk milletinin dualarıyla son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Komandolar, başarılar." diye sesleniyor.

    AA'nın haberine göre, görüntülerde, Mehmetçik'in helikopterle operasyon bölgelerine intikali ve operasyon sahasındaki faaliyetleri şarkıcı Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkısı eşliğinde yer alıyor.

    MSB den Her Dağın Zirvesi Mehmetçik paylaşımı #1

    MSB den Her Dağın Zirvesi Mehmetçik paylaşımı #2

    MSB den Her Dağın Zirvesi Mehmetçik paylaşımı #3


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