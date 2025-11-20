MSB'den düşen askeri kargo uçağına dair: Karakutu TUSAŞ'ta inceleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısı düzenledi.

MSB kaynakları, basın mensuplarının gündemdeki sorularına yönelik açıklamalarda bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair önemli sorulara cevap verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

İSKENDERUN'DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ

25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır.



Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir.



Ayrıca adli süreç, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.



Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir.



Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

20 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir.



Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları, Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir.



Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

PKK'NIN ZAP'TAN ÇEKİLMESİ

"Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir."