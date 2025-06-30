Muğla'da orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı

Muğla'da orman yangınlarına karşı denetimler başladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

MEHMETÇİK GÖREVDE

Yangına neden olabilecek her türlü riski önlemek amacıyla jandarma komando, PÖH ve orman muhafaza görevlileri karadan devriye görevlerini sürdürüyor.

Çalışmalara drone ve helikopterlerle havadan da destek veriliyor.

"YEŞİL VATANI KORUYALIM"

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" denildi.