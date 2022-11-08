Muhalefet Ekrem İmamoğlu'nun gerçek yüzünü gördü, adaylık planları değişti

Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesinin haberlerine kızınca gazetenin sahibinin evine 50 kişilik zabıta ordusu gönderdi. Meral Akşener, bu kavga sonrasında İmamoğlu defterini kapama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak kimin çıkarılacağı konusunda henüz anlaşamayan muhalefet partileri arasında amansız bir yarış var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayında adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

İyi Parti'de ise oklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dönmüş durumdaydı.

Ancak Ekrem İmamoğlu ile Sözcü gazetesi arasında yaşananlar, İyi Parti'nin planlarını değiştirmesine yol açtı.

İmamoğlu haberlerden rahatsız oldu, zabıta ordusunu eve gönderdi

Sözcü gazetesi, İBB'yle ilgili yaptığı bazı haberlerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun hedefi haline geldi.

İBB, 50 kişilik zabıta ordusunu Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine gönderdi.

Evde kaçak yapılaşma kontrolü yapan zabıta ekiplerinin tavırları da oldukça çirkindi.

Yaşanan bu olayın ardından konu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar gitti.

Özür dilemedi

Sözcü gazetesi, Ekrem İmamoğlu'ndan özür bekledi ancak beklenen özür bir türlü gelmedi.

Yaşananların ardından Sözcü gazetesi, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir habere yer vermedi.

Ekrem İmamoğlu'nun medya üzerinde bu kadar ağır baskı oluşturması İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de oldukça rahatsız etti.

Kılıçdaroğlu'na razı oluyor

Akşener'in, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu'na olan güveninin her geçen gün azaldığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına daha sıcak bakmaya başladığı da kulislerde konuşuluyor.

Barış Yarkadaş: Meral Akşener kaygı duyuyor

TV100 ekranlarında Taksim Meydanı programında izleyicilerin karşısına çıkan Barış Yarkadaş, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Bir gazete sizi rant ilişkilerinden dolayı eleştirdiyse, 83 yaşındaki annesinin evine zabıtayı göndermeniz kabul edilemez.

Bu tavır Meral Hanım'a da anlatılınca, Ekrem Bey'deki bu otokratik eğilimlerden dolayı bir kaygı duyuyor. İlginç değerlendirmeler yapıyor.."

Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in İmamoğlu kaygısını anlattı ViDEO



Sözcü: İmamoğlu ile iki aydır bir problemimiz var

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Medyascope'a konuşan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.