Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet iddiaları: Tanık ifadeleri ortaya çıktı

Siyasetin gündemi yoğun...

Bu defa ise tartışılan konu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gündeme getirdiği Muhittin Böcek ve Özgür Özel arasındaki adaylık adına yapıldığı iddia edilen para alışverişi.

Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken bunlardan en önemlisi, dosyaya giren tanık ifadeleri oldu.

AKIN GÜRLEK, ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA 'HEDEF SAPTIRMA' DEDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini hedef alan açıklamalarının iki temel sebebe dayandığını ifade etti.

Gürlek, bu sebeplerden ilkinin Ekrem İmamoğlu’na ilişkin çıkar amaçlı suç örgütü davası, ikincisinin ise Muhittin Böcek hakkında yürütülen yolsuzluk davasının kamuoyu gündeminden düşürülmeye çalışılması olduğunu belirtti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA GERÇEKLEŞEN OLAY

Bakan Gürlek, özellikle Muhittin Böcek’e ilişkin yargılama sürecine dikkat çekerek, yeniden adaylık sürecine ilişkin ödeme iddialarının yargılamada gündeme geleceğini ve bu nedenle söz konusu sürecin gölgelenmek istendiğini vurguladı.

Bu çerçevede Gürlek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen olayın aydınlatılacağına işaret etti.

Açıklamaların, manipüle edildiği gibi bir kişiye doğrudan elden para teslim edildiği yönünde değil, kamuoyuna ve dosyaya yansıyan iddiaların hatırlatılması mahiyetinde olduğu ifade edildi.

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Öte yandan Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir dosyada alınan ifadeler doğrultusunda yetkisizlik kararıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi sonucu başlatıldığı belirtildi.

Dolayısıyla söz konusu iddiaların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan farklı bir yargı makamı tarafından yürütülen soruşturma sürecine dayandığı kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiği, iddianame ekinde yer alan ve kamuoyuna açık hale gelen ifadelerde Muhittin Böcek’in yeniden adaylık süreciyle bağlantılı olarak çeşitli ödemeler yaptığına dair iddiaların bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu davanın duruşmalarının 9 Mart itibarıyla başladığı bildirildi.

DÖRT AYRI ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Dosya kapsamındaki dört ayrı şüpheli ifadelerinde, Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilme süreciyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi’ne yönelik yüksek tutarlı ödemeler yapıldığına dair beyanlarda bulunulduğu belirtildi.

Bu beyanların önemli bir kısmının, Muhittin Böcek adına hareket ettiği öne sürülen Gökhan Böcek üzerinden aktarılan bilgilerden oluştuğu ifade edildi.

"CHP GENEL MERKEZİNE 50 MİLYON TL BAĞIŞ"

Gökhan Böcek’in yakın arkadaşı Furkan Solak, 05.09.2025 tarihinde verdiği ifadede "Gökhan Böcek, 2023 yılı son aylarında yanıma geldi. Çok sinirli ve mutsuzdu. Ben de kendisine neden bu kadar sinirli ve mutsuz olduğunu sordum.

Kendisi de babamın aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezine 50 milyon TL bağış adı altında para gönderdiklerini, ancak Genel Başkan Özgür Özel’in tüm belediye başkan adaylarını açıkladığını, fakat bizimkini açıklamadığını; bu nedenle muallakta olduğunu ve bundan dolayı sinirli olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı:

"SİYASİ İŞLER İÇİN ANKARA VE İSTANBUL'A PARA GÖTÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Dosyada ifade veren şüpheli Ali Yılmaz ise 30.08.2025 tarihli beyanında şunları kaydetti:

Gökhan Böcek zaman zaman iş yerinde yanıma gelirdi. Muhittin Böcek ile benim eskiden beri arkadaşlığım, hukukumuz buradan kaynaklanır.



Gökhan Böcek beni ziyaret ettiği zamanlarda birçok konudan bahsetti. Hatırlayabildiğim kadarı ile bunlar babasının siyasi işleri sebebi ile çok defalar Ankara’ya ve İstanbul’a para götürdüğünü, bunu karayolu ile yaptığını söyledi.



Ben çok merak etmediğim için ne parası olduğunu sormadım.

"PARAYI NEREDEN TEMİN ETTİKLERİNİ BİLMİYORUM"

Yılmaz, ifadesinin devamında "Gökhan Böcek kendisi bana babası Muhittin Böcek aday olmadan önce tekrar aday olması için CHP Genel Merkezine yüklü miktarda para verdiğini, hatta duyduğum kadarıyla 50-100 milyon TL arasında bir meblağ olduğunu konuşuluyordu.

Parayı nereden, ne şekilde temin ettiklerini bilmiyorum. Bu hususta Gökhan bana bir şey söylemedi." ifadelerine yer verdi.

"MİLYON DOLAR PARANIN CHP GENEL MERKEZİNE GÖNDERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Şüpheli Serkan Çavdar’ın 31.10.2025 tarihli ifadesinde ise şu beyan yer aldı:

Gökhan Böcek, 2024 yılı Ocak ayı içerisi yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aday adaylığında sona kaldıklarını ve Muhittin Böcek adaylığı için ihalelerden, iş adamlarından toplanan miktarını söylemediği milyon dolar paranın CHP Genel Merkezine gönderildiğini söyledi ancak nasıl ve ne şekilde bu paranın gittiğinden bahsetmemişti.

"CHP GENEL MERKEZİ'NDEKİ ODANIN TADİLATINI GÖKHAN BÖCEK YAPTI"

Dosyada yer alan bir diğer ifade sahibi Tuncay Sarıhan ise 27.09.2025 tarihli beyanında, "Bu arada yine aklıma gelen bir hususu belirtmek istiyorum. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ankara CHP Genel Merkezi içerisinde bulunan bir salonda sunum ve toplantı yapılan bir odanın baştan sona kadar tüm tadilat ve tefrişat giderlerinin Gökhan Böcek tarafından yapıldığını duydum.

Genel merkezde birilerinin Gökhan Böcek ile görüştüğünü, bu tadilat ile ilgili de Gökhan Böcek’in Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bir ekibi yönlendirdiğini, bu konuyu Gökhan Böcek’in takip ettiğini duydum." sözlerini kullandı.