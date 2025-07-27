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Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Tutuklu Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Almanya’dan dönen gelini Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
27.07.2025 14:06
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı.

ESKİ GELİN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Başkan Böcek tutuklanırken, Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırılmıştı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma derinleştirilirken, şimdi de Başkan Böcek'in şu anki gelini Zuhal Böcek hakkında işlem başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Almanya’dan dönüşünde gözaltına alınan Zuhal Böcek’in, soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yeni gözaltıların olabileceği değerlendiriliyor.

2024 YILINDA EVLENDİLER

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek ise yurt dışı dönüşünde gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca çiftin Muhittin Aslan adında bir yaşında oğulları var.

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