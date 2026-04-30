Arif Kocabıyık rozeti taktı, CHP karıştı: Ali Haydar Fırat'tan sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerginlikler sürüyor.

Yolsuzluk, rüşvet ve taciz davalarıyla anılan CHP, dikkati çeken bir isme rozet taktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozet taktığı son isim, parti içerisini daha da karıştırdı.

YouTube'da yayınladığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, CHP üyesi oldu.

PARTİ HESAPLARINDAN YAYIMLANMADI

Kocabıyık'a rozeti bizzat Özgür Özel taktı.

Tepkiden çekinilerek parti hesaplarında yayımlanmayan o ana ilişkin fotoğraflar, Kocabıyık'ın sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

"ROZETİMİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI"

Fotoğrafları paylaşan Kocabıyık, "Rozetimi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in takmasıyla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yoluma devam ediyorum.

Çünkü bu parti, Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Milletin efendisi halktır' anlayışıyla, halkın içinden doğmuş bir mücadelenin eseridir." ifadelerini kullandı.

Arif Kocabıyık, bir önceki genel seçimlerde de İyi Parti'den milletvekili aday adayı olmuş fakat listeye girememişti.

PEŞ PEŞE KÜFÜRLER

Kocabıyık'ın CHP'ye geçmesi, seçmeni oldukça huzursuz etti.

CHP içerisinde de tepkiler gelirken, Kocabıyık ise kendisine eleştirel yorum yapanlara hakaret etti.

"ERMENİ" SÖZLERİ KIZDIRDI

Kendisine yorum yapan bir kişiye, "Konuşma lan Ermeni p**i" diyen Arif Kocabıyık'a Ali Haydar Fırat'tan oldukça sert bir tepki geldi.

"BU PARTİDE KALMAYACAK"

Arif Kocabıyık'ın partiye katılmasına ve hakaretlerine tepki gösteren Ali Haydar Fırat, Hrant Dink'in fotoğrafını paylaştı.

Fırat kareye, "Bu resimlere bakıp şunun sözünü veriyorum; O 'P.Ç' bu partide kalmayacak…" dedi.