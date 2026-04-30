Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak

Ataşehir Belediyesi'ndeki hareketlilik devam ediyor.

CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet almak' iddialarıyla 22 Nisan'da tutuklandı.

Adıgüzel, ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİNİ SEÇECEK

Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Ataşehir Belediye Meclisi’nin başkan vekili seçimini yapmak üzere toplanmasını uygun gördü.

Meclis, bugün saat 10.00'da bir araya gelerek yeni Belediye Başkan Vekilini seçecek.

ÜYE ÇOĞUNLUĞU CHP'DE

Ataşehir Belediye Meclisi'nde şu anda CHP'nin 25, AK Parti'nin 10 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor.

Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP grubunda.

Seçimde tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel'in oy kullanamayacağı belirtilirken, süreçle ilgili tartışmalar da devam ediyor.

AK PARTİ'NİN ADAYI BELLİ OLDU

Seçim sonucu beklenirken AK Parti'nin adayı da belli oldu.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Serdar Orhan oldu.