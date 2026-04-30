Ömer Çelik'ten Sumud Filosu açıklaması: Bu barbarlığı lanetliyoruz

İsrail, ihlallerine devam ediyor...

İtalya'dan Gazze'ye doğru insani yardım ve dayanışma için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda müdahalede bulunuldu.

İsrail 22 tekneye müdahale ederken, 18 tekneyle de iletişim kesildi.

Söz konusu bu saldırıya ilişkin kınama mesajları ise ardı ardına geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN KINAMA

AK Part Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'ye yönelik insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası her girişimi asil bir insanlık eylemi olarak tanımlayan Çelik, İsrail ordusunun bu müdahalesine ilişkin ise, “İnsanlık ittifakı”nı hedef alan bir barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

"TÜM İNSANLIĞI HEDEF ALAN BU BARBARLIĞI LANETLİYORUZ"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “insanlık ittifakı”nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz.