Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi

Gezen ve Akpınar’ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatları katıldı. Metin Akpınar'ın ise avukatları salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada savunma yapan Müjdat Gezen kronik rahatsızlık yaşadığını söyleyerek, “11 aydır rahatsızım. ‘Haddini bil’ demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi.” dedi.

Elindeki Türkçe sözlüğü gösteren Gezen, “Sözlükte de ‘haddini bil’ kelimesi hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum.” diyerek beraatini istedi.





HAPİS İSTEMİ

Müjdat Gezen’in avukatı Fuat Selvi, “Müvekkilimin söylediği sözde hakaret suçunun unsurları yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ederiz” diye konuştu.

Avukat Gökhan Arslanoğlu söz alarak, “Şikayetimiz devam etmektedir. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların Uğur Dündar tarafından sunulan 21 Aralık 2018 tarihindeki ‘Halk Arenası’ adlı programda sarf ettikleri sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret suçunu işledikleri belirtildi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen’in duruşmalardan vareste (mahkeme salonunda hazır bulunmaktan muaf) tutulmasına karar verdi.

Tüm sanık avukatlarına mütalaaya karşı ve esasa ilişkin beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.