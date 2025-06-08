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Haber Merkezi

Dünyanın hemen her yerinden 29 Nisan'da başlayan kutlu yolculuk dün Mekke'de son buldu.

Arife günü Mekke'ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat'ta vakfeye durarak haccın en önemli rüknünü yerine getiren 1.8 milyon hacı, Müzdelife'ye geçti.

YÜZ BİNLERCE MÜSLÜMAN HACI OLDU

Müzdelife vakfesini yapan hacılar, burada topladıkları taşlarla yürüyerek Mina'daki Cemarat bölgesine ulaştı. Burada 'büyük şeytan' olarak belirtilen 'Akabe Cemresi'ne 7 taş attı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde tekbir sesleriyle Mina'ya doğru harekete geçen hacı adayları, şeytan taşladıktan sonra bayram namazı için Kabe-i Şerif'te toplandı.

Yüz binlerce Müslüman, ziyaret tavafını gerçekleştirip, vacip olan Safa ile Merve arasındaki say ibadetini de yaparak hacı oldu.

TEK PARTİ DÖNEMİNDEKİ UYGULAMAYI ANLATTI

Hacı olanlar büyük bir coşku yaşarken geçmiş tarihe yönelik önemli detaylarda gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Habertürk ekranlarında Bayram Sohbetleri programına katılan tarihçi Murat Bardakçı, tek parti döneminde uygulanan yasağı ilk kez açıkladı.

"DEVLET VATANDAŞLARIN HACCA GİTMESİNİ İSTEMİYORDU"

O dönemlerde devletin hac ibadetine engel getirdiğini söyleyen Bardakçı, "Devlet vatandaşların hacca gitmesini istemiyordu" dedi.

"KAÇAK YOLLARDAN GİDİLİYORDU"

Vatandaşların kaçak yollardan hac ibadetini gerçekleştirdiğini söyleyen Bardakçı, çok partili hayata geçildikten sonra oy kaygısı nedeniyle bu uygulamanın sona erdiğini söyledi.

"OY KAYBEDECEKLERİNİ GÖRDÜKLERİ İÇİN BU UYGULAMADAN DÖNDÜLER"

Murat Bardakçı, hac yasağına ilişkin şunları söyledi: