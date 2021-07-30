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Murat Kurum: 2 bin 300 yapı yangından etkilendi

Murat Kurum: 2 bin 300 yapı yangından etkilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, yıkılacak toplam 126 bölüm tespit edildiğini açıkladı.