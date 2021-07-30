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- Murat Kurum: 2 bin 300 yapı yangından etkilendi
Murat Kurum: 2 bin 300 yapı yangından etkilendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, yıkılacak toplam 126 bölüm tespit edildiğini açıkladı.
- AA
- 30.07.2021 - 10:47
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, yıkılacak toplam 126 bölüm tespit edildiğini açıkladı.
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