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    Murat Kurum: 2 bin 300 yapı yangından etkilendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, yıkılacak toplam 126 bölüm tespit edildiğini açıkladı.
    • AA
    • 30.07.2021 - 10:47
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    Murat Kurum: 2 bin 300 yapı yangından etkilendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, yıkılacak toplam 126 bölüm tespit edildiğini açıkladı.

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