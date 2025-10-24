Murat Kurum: 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Kentsel dönüşüm projelerinin 81 ilde sürdüğün belirten Kurum, saatte 23 konutun teslim edildiğini bildirdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ VATAN MÜDAFASI GİBİ GÖRDÜK"

Bakan Kurum'un açıklamalarında satır başları ise şöyle:

Vatandaşlarımızın ev sahibi hayalini gerçekleştirmek için yüreğimizle çalıştık. Bu eserlerin hiçbiri sadece bina olmadı. Yaptığımız her evin temeline hizmet aşkını, her tuğlanın harcına memleket sevdasını kattık. Annelerimiz deprem korkusu yaşamasın dedik. Yavrularımız güvenle büyüsün dedik. Bunun için de kentsel dönüşümü vatan müdafaası olarak gördük.

"500 BİN SOSYAL KONUT HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

81 ilimizde kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin işçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz 1 dk daha evlerine erken girsin diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyor. İzmir'de, Balıkesir'de ve Bilecik'te afet konutlarımız yükseliyor. Millete umut olmaya yuva kurmaya devam ediyoruz. Yüz Yılın Konut Projesi'ni, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara ulaştırıyoruz. İstanbul'da hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasını başlatıyoruz.

"2 YIL İÇİNDE 453 KONUT YAPAN İRADENİN SÖZÜDÜR"

Biz bu topraklarda evsiz kalanı ev sahibi yapan bir devletiz. Biz bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletiz. Bu söz deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür. 2 yıl içinde 453 bin konut yapan iradenin sözüdür. Bize durmak yok diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.

"500 BİN YENİ YUVAMIZIN AZİZ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"