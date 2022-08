Murat Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır

Çevre, Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün İstanbul emin ellerde değildir. Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır. Başarının yerini beceriksizlik almıştır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kurum, Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

"Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır!" sözlerini hatırlatarak konuşmalarını sürdüren Bakan Kurum, Bağcılar teşkilatında da bu birliği ve kardeşliği gördüğünü söyledi.

İstanbullular için 1994 ruhuyla ve ilk günkü aşkla çalıştıklarını bildiren Bakan Kurum, 94 ruhunun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, aziz İstanbul’u yeniden medeniyet iddiasına taşıyan ruh olduğunu ve İstanbul’u yeniden hak ettiği o ruhla, o kadrolarla, o aşkla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

"Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır"



İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayış olduğunu fakat bugün İstanbul'un emin ellerde olmadığı belirten Bakan Kurum, "Bu hoyratlık, aslında, yıllar yılı hor görülmüş, ötekileştirilmiş milletimizin 1994'te başlayan büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma girişimidir. Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır. Azmin yerine ihtiraslar geçmiştir. Başarının yerini beceriksizlik almıştır! Eser yerine algı, hizmet yerine yalan, proje yerine bahane üretilmektedir! Sosyal belediyeciliğin esamesi okunmazken, CHP usulü sosyal medya belediyeciliği ortaya çıkmıştır! Bu millet film yapanlarla eser yapanları bundan önce ayırmıştır, bugün ayırmıştır, inşallah bundan sonra da ayırmaya devam edecektir. Bu millet film yapanlara değil, eser yapanlara pirim verir." ifadelerine yer verdi.

"46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz"

Bugüne kadar İstanbul'u dev eserlerle buluşturduklarını, Bakanlık olarak da; İstanbul'un en önemli ihtiyacı olan yeşil alan konusunu ilk sıraya aldıklarını ve her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan dediklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz. Tam 18 milyon 241 bin metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz. Bugün, 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçemizin yapımını tamamladık. Tabii bir yandan da şehrin sağlıksız, güvensiz konutlarını dönüştürüyoruz. İstanbul'umuzun her ilçesinde, hemen hemen her mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bağcılar Millet Bahçemize 2 bin 500 ağaç dikeceğiz"

Bağcılar'da 62 bin metrekare büyüklüğündeki Sevgi Ormanı Millet Bahçesi çalışmalarını başlattıkları bilgisini veren Bakan Kurum, "Bu millet bahçemize 2 bin 500 ağaç dikeceğiz. Yine bu alanda 780 metrekare büyüklüğünde millet kıraathanemiz ile 7'den 70'e herkese hizmet vereceğiz. 17 Ekim'de ihalemizi yapacağız, inşa çalışmalarımıza başlayacağız." şeklinde konuştu.

"2023 seçimleri Türkiye’nin en önemli kavşak noktasıdır"

Bugün Bağcılar’da son seçimde 278 bin vatandaşın AK Parti’ye oy verdiğini ve Ak Partinin ilçede 120 bin üyesi olduğu belirten Bakan Kurum, "Şöyle en az 200 bin üye sayısına ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de kapı kapı gezip bu müjdelerimizi vatandaşımıza anlatacağız. Çok çalışacağız! Çünkü artık önümüzde Türkiye’nin en önemli kavşak noktası var. 2023 seçimleri var. İnşallah bu can bu tende durdukça, biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bu davanın bir neferi olmaya, milletimiz için üretmeye, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diyerek konuşmalarını sonlandırdı.