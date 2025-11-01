Murat Kurum, çöken binanın ardından Gebze’de incelemelerde bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çökerken, 4 kişi vefat etmişti.

21 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Çöken binanın hemen yakınında bulunan Gaziler Mahallesi’ndeki 5 katlı binada yaşayan vatandaşlar, binadan gelen çatırtı sesleri üzerine kolonlarda çatlaklar fark etti.

Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından bina, olası bir riskin önüne geçmek amacıyla binada yaşayanlar ile toplam 3 binada 21 daire tahliye edildi.

BAKAN KURUM BÖLGEDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum da Gebze’ye geldi.

Bakan Kurum, Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TEK TEK TESPİTLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

7 katlı Arslan Apartmanı'nda hayatını kaybeden Bilir ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Murat Kurum, yıkımın sebeplerini detaylı şekilde araştırdıklarına dikkati çekti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla, AFAD'ımızın, Bakanlığımızın, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz çünkü binanın yapım yılına baktığımızda, 2012 yılında yapılmış. Ruhsatı, iskanı olan, kısmen yapı denetim hizmeti de almış binamız. Dolayısıyla burada zeminden kaynaklı bir problem olup, olmadığına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi'nden, Fırat Üniversitesi'nden, Kocaeli Üniversitesi'nden, Gebze Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz."

"16 BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Bugün itibariyle bölgedeki 16 binanın tahliye edildiğini açıklayan Bakan Murat Kurum, "Bu kapsamda bugün itibariyle 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şuan için misafir ediyoruz. Yine buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına da gerek esnafımıza, gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza belediyemiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz" dedi.

"GELEN TALEPLERİ, SORUNLARI DETAYLI ŞEKİLDE İRDELİYORUZ"

Bakan Murat Kurum, 2019'da Kartal Orhantepe'de çöken apartmana da değinerek, sözlerini şöyle noktaladı: